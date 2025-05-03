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Дома с бассейном в Черногории

Подгорица
149
Херцег-Нови
120
Улцинь
3
Рисан
27
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241 объект найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Просторные апартаменты с видом на море в Porto Montenegro Предлагаем на продажу полностью…
$877,631
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Дом 11 спален в Шушань, Черногория
Дом 11 спален
Шушань, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Продается вилла (мини-отель) в Черногории с потрясающим видом на Адриатическое море, 5 минут…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
$715,754
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 304 м²
Вилла 304 м2 на участке 561 м2. Будванская ривьера. Продается роскошная вилла с видом на…
$1,14 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 8 спален в Buljarica, Черногория
Дом 8 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Представляем вам великолепный дом, утопающий в зелени, расположенный в тихом и живописном ра…
$853,603
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$253,743
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Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальне…
$513,999
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Villa in the Bay of Kotor, Morinj A villa located on the first line of the sea in a pictu…
$729,133
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Дом 5 комнат в Братешичи, Черногория
Дом 5 комнат
Братешичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Продается вилла, расположенная в долине Грбалж, село Сутвара. Этот отдельно стоящий дом - ид…
$674,949
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First Realty
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Таунхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Близикучи Будванская ривьера. Уникальные таунхаусы.  Общая площадь: 220 кв. м на участке пл…
$681,947
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Montesale
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Дом 5 спален в Игало, Черногория
Дом 5 спален
Игало, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Продажа: Дом с бассейном в Боко-Которском заливе в Герцег Нови Площадь дома 400 м2, …
$488,138
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 150 м²
5 ванных 6 спален, Вилла площадью 1150 м2 Участок 1000 м2 На вилле четыре этажа: …
$2,17 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Столив, Бока Которский залив. Роскошная вилла 240 м2 на участке 600 м2 с 6 спальнями на 3 э…
$889,050
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Montesale
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продаем новую виллу на Барской ривьере. Отличная подъездная дорога. Вилла находится в окруже…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Продажа: Вилла в пригороде Будвы - элитная недвижимость в Черногории Площадь виллы 190 м2…
$1,19 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Кунье, Черногория
Дом 5 спален
Кунье, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продажа: Современный дом с бассейном в Черногории , рядом с морем, всего 350 метров от линии…
$401,256
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 комнат в Добра Вода, Черногория
Дом 6 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
ID 1347 🏡 ПРОСТОРНЫЙ ДОМ В ДОБРОЙ ВОДЕ – ВИДЫ НА МОРЕ И ГОРЫ 📍 Локация: Добрая Вода – …
$574,139
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Продается прекрасная Вилла с бассейном в Черногории. Панорамные виды на море и горы не ос…
$455,595
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 8 комнат в Шушань, Черногория
Вилла 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
ID 1463 🌴 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В БАРЕ – ВИД НА МОРЕ И ГОРЫ! 📍 Локация: Бар, рай…
$452,147
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Современная семейная вилла общей площадью 480 м2 с бассейном размером 5,5 м х 4 м, расположе…
$1,83 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski

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