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Дома в Игало, Черногория

13 объектов найдено
Дом 5 спален в Игало, Черногория
Дом 5 спален
Игало, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Площадь дома: 128 м² Площадь участка: 253 м² Право собственности: 1/1 Описание объекта Предл…
$291,197
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Дом 5 спален в Игало, Черногория
Дом 5 спален
Игало, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Продажа: Дом с бассейном в Боко-Которском заливе в Герцег Нови Площадь дома 400 м2, …
$488,138
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Игало, Черногория
Дом 6 спален
Игало, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Роскошный дом в Херцег-Нови Продается 3-х этажный дом в Игало (Херцег-Нови). Общая площадь д…
$342,666
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Дом 11 спален в Игало, Черногория
Дом 11 спален
Игало, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Этаж 3
Этот просторный и полностью меблированный дом представляет собой исключительную возможность …
$853,701
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CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Дом 4 спальни в Игало, Черногория
Дом 4 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1
Этот красивый дом, расположенный в Игало, Герцег-Нови, занимает площадь 102 м² и имеет прост…
$244,075
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Дом 5 спален в Игало, Черногория
Дом 5 спален
Игало, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 2
Этот очаровательный каменный дом расположен в живописном городе Игало, Херцег-Нови, и предла…
$250,419
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CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Дом 6 комнат в Игало, Черногория
Дом 6 комнат
Игало, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 236 м²
D11-048. Дом в отличном месте с квартирами в аренду Продается -  Площадь дома 236 м2, состои…
$838,067
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Игало, Черногория
Дом 4 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продажа Игало 3687. Продаётся двухэтажный дом в Игало, район Херцег Нови. В доме 4 комнаты +…
$147,660
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Дом 4 спальни в Игало, Черногория
Дом 4 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Бока Которская бухта, район Дреновик . Легализированный дом с четырьмя спальнями Расстояние…
$115,967
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Дом 6 спален в Игало, Черногория
Дом 6 спален
Игало, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Большой дом, который на сегодняшний день используется как мини отель в южной части города Иг…
$404,969
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Вилла в Игало, Черногория
Вилла
Игало, Черногория
Количество спален 15
Площадь 740 м²
Бока Которский залив, город Игало, район Шушчепань. Пятиэтажная вилла с панорамным видом на …
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Продается дом с пятью квартирами в городе Герцег-Нови, в тихом районе - Игало. Трехэтажный д…
$393,813
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Продается потрясающая вилла с бассейном. Расположена в 5 км от города Игало. Вилла имеет сов…
$435,267
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