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11 объектов найдено
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
3
3
97 м²
Продается – каменный дом с отличной планировкой на первой линии моря. На участке замечат…
€725,000
в месяц
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Вилла 6 спален
Муо, Черногория
6
228 м²
NUM 5241 Мы предлагаем на продажу великолепную виллу в тихом и спокойном пригороде Котор, М…
€565,000
в месяц
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Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
8
6
510 м²
Площадь: 510 м2 (450 м2 + мансарда 60 м2) Спальни: 7 Ванные комнаты: 6 Этажность: 3 + ман…
€1,40 млн
в месяц
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Дом 6 спален
Муо, Черногория
6
3
240 м²
This cute and cozy home can be yours! The house is located in a developed and picturesque ar…
€420,000
в месяц
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Дом 7 спален
Муо, Черногория
7
6
510 м²
Area: 510 sq.m. (450 sq.m. + attic 60 sq.m.) Bedrooms: 7 Bathrooms: 6 Floors: 3 + attic Gara…
€1,40 млн
в месяц
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Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Дом 3 спальни
Муо, Черногория
3
125 м²
NUM 4741 Three-bedroom villa in Skaljari, Kotor. The area of the villa is 125 m2, w…
€370,000
в месяц
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Дом 6 спален
Муо, Черногория
6
454 м²
NUM 3770 New modern house on the second line from the sea in Muo, Kotor. The area of …
€1,75 млн
в месяц
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Дом 7 спален
Муо, Черногория
7
300 м²
NUM 3988 Two houses for sale with an area of 300m2 and 100m2 in Muo. The houses are lo…
€1,48 млн
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Муо, Черногория
4
2
210 м²
3
D2-1024. Старый трехэтажный дом на первой линииСтарый трехэтажный дом на продажу на первой л…
€580,000
в месяц
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Вилла 7 спален с парковкой, с террасой, с садом
Муо, Черногория
11
6
520 м²
4/4
Эта новая современная вилла расположена всего в 50 м от набережной в Муо. Муо — это …
€1,56 млн
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муо, Черногория
3
104 м²
Код объекта - 1.26.11.7438Дом расположен в пос. Муо, в 1,5 км от Старого города Котор.Дом по…
€315,000
в месяц
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