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Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия

Унгасан, Индонезия
от
$321,740
14.04.2025
$319,753
13.04.2025
$319,941
12.04.2025
$321,132
11.04.2025
$328,391
10.04.2025
$329,729
09.04.2025
$331,384
08.04.2025
$331,178
06.04.2025
$331,374
05.04.2025
$328,356
04.04.2025
$332,741
03.04.2025
$336,431
02.04.2025
$335,724
01.04.2025
$334,964
30.03.2025
$333,938
29.03.2025
$336,433
28.03.2025
$337,660
27.03.2025
$336,477
26.03.2025
$336,266
25.03.2025
$335,115
24.03.2025
$333,970
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20063
ID новостройки на Realting
In CRM: 2378603
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

О комплексе

Комплекс на холме в уникальной природной локации: с одной стороны каньон, с другой — лес. Это создает абсолютную уединённость. Комплекс включает 18 вилл (проданы), 20 апартаментов, ресторан, библиотеку и спа-центр.

Земля в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всего 89 лет.

Застройщик с 11-летним опытом работы на рынке недвижимости Бали. Их подход к архитектуре и дизайну в сочетании с высокими стандартами качества строительства сделали их одним из самых узнаваемых девелоперов на острове.

Команда экспертов компании точно знает, как обеспечить удовлетворенность будущих гостей и максимальную доходность инвестиций для собственников.

Преимущества
  • Уникальное расположение: Проект находится в окружении каньона и леса, что создает атмосферу абсолютной уединенности.
  • Разнообразие вариантов: Комплекс включает 18 вилл и 20 апартаментов, что позволяет выбрать вариант, который идеально подойдет вашим потребностям и бюджету.
  • Развитая инфраструктура: В комплексе есть ресторан, библиотека и спа-центр, а также все необходимое для комфортного проживания.
  • Долгосрочная инвестиция: Земля находится в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет.
  • Высокий инвестиционный потенциал: Застройщик оценивает доходность проекта в 13%, что делает его привлекательным для инвесторов.
  • Живописный юг острова: Недвижимость находится на юге Бали, который славится своими зелеными пейзажами, развитой инфраструктурой и лучшими пляжами острова.
  • Близость к пляжу: Самый красивый пляж Бали, Меласти, находится всего в 7 минутах езды от комплекса.
  • Управляющая компания: Управляющая компания возьмет на себя все заботы по сдаче вашей недвижимости в аренду, что избавит вас от хлопот и позволит максимизировать доход.
  • Соседство с премиум-отелями: Проект находится рядом с такими премиум-отелями, как Bulgari, Alila, Six Senses и Karma Kandara.
  • Развлечения: Рядом с комплексом есть легендарный клуб Savaya, вертолетная площадка, места для параглайдинга, гольф-поля, серф-споты, йога-студии, ретрит- и биохакинг-центры, бани, сауны, порты для яхт.
Расположение и объекты поблизости

Район Меласти находится на юге Бали. Это зелёный район с развитой инфраструктурой и лучшими пляжами острова. Из-за ограниченного количества участков с видом на океан, ведущие отельные бренды мира предпочитают именно эту локацию для своих резортов.

Соседство с премиум отелями Bulgari, Alila, Six Senses и Karma Kandara, их рестораны открыты для посещения.

Рядом расположен легендарный клуб Savaya.

Вертолетная площадка, параглайдинг, гольф-поля, серф-споты, йога-студии, ретрит- и биохакинг-центры, бани, сауны, порты для яхт в пределах 15 минут езды от комплекса.

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$321,740
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