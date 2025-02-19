Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия

Комплекс на холме в уникальной природной локации: с одной стороны каньон, с другой — лес. Это создает абсолютную уединённость. Комплекс включает 18 вилл (проданы), 20 апартаментов, ресторан, библиотеку и спа-центр.

Земля в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всего 89 лет.

Застройщик с 11-летним опытом работы на рынке недвижимости Бали. Их подход к архитектуре и дизайну в сочетании с высокими стандартами качества строительства сделали их одним из самых узнаваемых девелоперов на острове.

Команда экспертов компании точно знает, как обеспечить удовлетворенность будущих гостей и максимальную доходность инвестиций для собственников.

Уникальное расположение: Проект находится в окружении каньона и леса, что создает атмосферу абсолютной уединенности.

Разнообразие вариантов: Комплекс включает 18 вилл и 20 апартаментов, что позволяет выбрать вариант, который идеально подойдет вашим потребностям и бюджету.

Развитая инфраструктура: В комплексе есть ресторан, библиотека и спа-центр, а также все необходимое для комфортного проживания.

Долгосрочная инвестиция: Земля находится в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет.

Высокий инвестиционный потенциал: Застройщик оценивает доходность проекта в 13%, что делает его привлекательным для инвесторов.

Живописный юг острова: Недвижимость находится на юге Бали, который славится своими зелеными пейзажами, развитой инфраструктурой и лучшими пляжами острова.

Близость к пляжу: Самый красивый пляж Бали, Меласти, находится всего в 7 минутах езды от комплекса.

Управляющая компания: Управляющая компания возьмет на себя все заботы по сдаче вашей недвижимости в аренду, что избавит вас от хлопот и позволит максимизировать доход.

Соседство с премиум-отелями: Проект находится рядом с такими премиум-отелями, как Bulgari, Alila, Six Senses и Karma Kandara.

Развлечения: Рядом с комплексом есть легендарный клуб Savaya, вертолетная площадка, места для параглайдинга, гольф-поля, серф-споты, йога-студии, ретрит- и биохакинг-центры, бани, сауны, порты для яхт.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Район Меласти находится на юге Бали. Это зелёный район с развитой инфраструктурой и лучшими пляжами острова. Из-за ограниченного количества участков с видом на океан, ведущие отельные бренды мира предпочитают именно эту локацию для своих резортов.

Соседство с премиум отелями Bulgari, Alila, Six Senses и Karma Kandara, их рестораны открыты для посещения.

Рядом расположен легендарный клуб Savaya.

Вертолетная площадка, параглайдинг, гольф-поля, серф-споты, йога-студии, ретрит- и биохакинг-центры, бани, сауны, порты для яхт в пределах 15 минут езды от комплекса.