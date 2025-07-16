  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Туристический комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.

Туристический комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.

Беноа, Индонезия
от
$109,900
BTC
1.3072386
ETH
68.5179651
USDT
108 656.4271908
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
Оставить заявку
ID: 27424
ID новостройки на Realting
In CRM: 003175
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!

Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру.

Комплекс состоит:

  • Отель который включает 100 юнитов (9 видов юнитов)
  • 67 вилл из натурального камня с приватными бассейнами

Коллаборация с ведущей галереей современного искусства в Сингапура - MayinArt (в каждом номере картины)

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Повышенная доходность от бренда: 14% - 18% годовых. Согласно данным STR и Colliers, в сравнении частными объектами брендированные отели показывают:

  • +18–25% - к заполняемости
  • +30–40% - к средней цене за ночь

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!

  • Leasehold: 30 лет с 2025 года + 30 лет
  • Розовая земля (туристическая)

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2028 года.


Инфраструктура:

  • Концепция Art-Wellness отеля
  • Лобби, Лобби-Бар
  • Ресторан с террасой
  • Коворкинг
  • СПА и Wellness Centre
  • Фитнес центр
  • Открытый бассейн с пляжным сервисом
  • Открытый паркинг для авто и байков
  • И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Чангу, Индонезия
от
$350,000
Вы просматриваете
Туристический комплекс Номера в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$109,900
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Чангу, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты   Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Вид на город или океан 1 спальня Бассейн Фитнес центр Площадь: Здание - 81 м² Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 250 $ Загрузка - 75 % Выручка в год с у…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации