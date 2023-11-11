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Таунхаусы в Македонии и Фракии, Греция

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682 объекта найдено
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160  sq meters of living…
€395,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kriopigi, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kriopigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
We are privileged to exclusively represent this 2 bedroom semi-detached house for sale in Kr…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Pefkohori with 127  sq meters of livi…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrigialos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrigialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€152,500
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Перея, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Перея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€920,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€190,000
Таунхаус 4 спальни в Neochorouda, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€265,000
Таунхаус 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города в Chaniotis, Греция
Таунхаус 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Chaniotis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
This impressive newly built villa is nestled amidst the most prestigious area in the most va…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kriopigi, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kriopigi, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
€204,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Dream home on 2 levels including 68 sq meters of living area including, 2 bedrooms, 2 bathro…
€158,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Halkidiki seaside urban living at its finest! This prime core area, single-family home with …
€350,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Siviri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This beachfront maisonette is a residential unit located directly on the beach with amazing …
€370,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Siviri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
This could be the home of your dreams in HALKIDIKI: built-in 2008, it is characterized by a …
€260,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Палиури, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This could be the home of your dreams in HALKIDIKI: built in 2001, it is characterized by a …
€170,000

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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