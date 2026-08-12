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Таунхаусы в Македонии и Фракии, Греция

;
Салоники
13
Kassandra Municipality
182
Pallini Municipal Unit
108
Kassandra Municipal Unit
75
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476 объектов найдено
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 81 м²
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$230,627
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Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$265,221
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$242,159
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 204 м²
Продается таунхаус площадью 204 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$415,129
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$312,077
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 144 м²
Продается таунхаус площадью 144 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$299,816
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$224,335
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$456,934
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Таунхаус в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$230,238
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$318,791
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продается таунхаус площадью 142 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$425,055
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается таунхаус площадью 50 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$218,431
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается Мезонет 130 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Великолепный Вид на Море и Горы В ж…
$377,827
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 74 м²
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$328,162
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$342,406
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$312,888
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,27 млн
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал с…
$413,248
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$472,283
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Таунхаус в Иерисос, Греция
Таунхаус
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$230,238
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Таунхаус в Иерисос, Греция
Таунхаус
Иерисос, Греция
Площадь 540 м²
Продается таунхаус площадью 540 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$1,18 млн
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$590,354
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Таунхаус в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$436,862
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$590,354
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$566,740
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$306,984
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$106,264
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Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$236,142
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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