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Таунхаусы с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
6
Kassandra Municipality
364
Kassandra Municipal Unit
200
Pallini Municipal Unit
168
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31 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$394,211
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$614,432
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$165,784
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$386,185
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$741,285
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$630,738
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Таунхаус 6 комнат в Суроти ( Соуроти ), Греция
Таунхаус 6 комнат
Суроти ( Соуроти ), Греция
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
$279,387
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$991,556
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$198,311
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Таунхаус 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$312,813
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$396,622
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$307,904
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Таунхаус 5 комнат в Ханиотис, Греция
Таунхаус 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 187 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$480,546
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$626,246
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$241,558
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$741,285
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$365,310
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$887,182
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Таунхаус 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$991,556
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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