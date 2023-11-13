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Таунхаусы в Neo Rysio, Греция

Таунхаус В архив
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10 объектов найдено
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings в Tagarades, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Таунхаус 1 комната с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
€170,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€600,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€299,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Tagarades, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€265,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€200,000
Таунхаус 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Площадь 220 м²
For sale a 2-storey maisonette of 220 m² in Tagarades
€520,000
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