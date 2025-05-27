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Таунхаусы в Municipality of Lagadas, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Каваллари, Греция
Таунхаус
Каваллари, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$245,033
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Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$185,769
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Таунхаус 5 комнат в Lagyna, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lagyna, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$182,161
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Lagadas, Греция

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