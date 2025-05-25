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Таунхаусы в Кардии, Греция

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6 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$260,936
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Таунхаус 3 комнаты в Кардия, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$170,985
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Кардия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Этаж -2
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$212,078
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 7 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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