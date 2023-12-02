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Таунхаусы в Муниципалитет Терми, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Муниципалитет Терми, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Муниципалитет Терми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Терми, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Терми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€270,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Терми, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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