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Таунхаусы в Thermi Municipality, Греция

;
Thermi
29
Vasilika
5
Таунхаус Удалить
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23 объекта найдено
Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$454,573
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$188,913
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$472,283
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$667,100
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$456,934
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$416,790
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TekceTekce
Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$177,106
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$460,476
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Продается таунхаус площадью 209 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$421,606
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Площадь 167 м²
Продается таунхаус площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$200,720
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$796,978
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$552,572
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Площадь 240 м²
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
$566,740
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$519,512
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$796,978
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$377,827
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 201 м²
Продается таунхаус площадью 201 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$495,898
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$242,159
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Продается таунхаус площадью 181 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$695,437
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$613,968
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$667,100
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$165,299
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$416,790
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Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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