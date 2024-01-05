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Таунхаусы в Panorama Municipal Unit, Греция

Таунхаус В архив
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16 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€620,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€340,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
€420,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€600,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€1,35 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
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Таунхаус 5 спален с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 242 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€475,000
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Таунхаус 5 спален с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€550,000
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Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€430,000
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Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€270,000
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Таунхаус 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
€800,000
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Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€590,000
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Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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