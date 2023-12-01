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Таунхаусы в Неа-Перамос, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€600,000
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€85,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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