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Таунхаусы в Полийирос, Греция

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37 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Metamorfosi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€300,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Геракини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€88,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€220,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Геракини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€450,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Psakoudia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€225,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Prodromos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Prodromos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€450,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kalyves Polygyrou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€140,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
В комплексе продаются два таунхауса 110 кв.м, а также два таунхауса 140 кв.м. с аналогичной …
€116,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€180,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
€80,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Геракини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€140,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€190,000
Таунхаус 2 спальни с Spalni в Геракини, Греция
Таунхаус 2 спальни с Spalni
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€130,000
Таунхаус 2 спальни с Spalni в Геракини, Греция
Таунхаус 2 спальни с Spalni
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€130,000
Таунхаус 2 спальни с Spalni в Геракини, Греция
Таунхаус 2 спальни с Spalni
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€120,000
Таунхаус 2 спальни с Spalni в Геракини, Греция
Таунхаус 2 спальни с Spalni
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€120,000
Таунхаус 2 спальни с Spalni в Геракини, Греция
Таунхаус 2 спальни с Spalni
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€120,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Psakoudia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Psakoudia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€140,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Psakoudia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€120,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Psakoudia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€120,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Psakoudia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€120,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Psakoudia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€120,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город в Psakoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Psakoudia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€120,000
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