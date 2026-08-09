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Таунхаусы в Polygyros Municipality, Греция

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Ормилия
9
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34 объекта найдено
Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$265,221
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$226,956
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$531,319
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 88 м²
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$177,098
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Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 72 кв.м в Каливес, Полигирос, Халкидики. К таунхаусу относится у…
$269,217
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Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
На продажу таунхаус в Каливес Полигиру площадью 78 кв.м. На первом этаже расположены гостина…
$255,268
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается Мезонет 130 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Великолепный Вид на Море и Горы В ж…
$377,827
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$312,888
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается Мезонет 120 кв.м в Ситонии, Халкидики 📍 Расположение: Ситония, Халкидики 🏠 П…
$354,213
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$272,744
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Таунхаус в Псакоудия, Греция
Таунхаус
Псакоудия, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$265,659
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Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Каливес, Полигирос, Халкидики. К таунхаусу относится у…
$337,974
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$226,956
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$295,177
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$324,695
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Таунхаус 4 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
На продажу таунхаус в Каливес Полигиру общей площадью 118 кв.м, из них 96 кв.м — чистая жила…
$371,298
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Таунхаус в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус
Polygyros Municipality, Греция
Площадь 121 м²
Продается таунхаус площадью 121 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
$262,098
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$342,406
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$272,744
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Площадь 184 м²
🏠 Продаётся трёхэтажный дом – 183,47 кв.м. с садом 📍 Находится в тихом районе, на восточ…
$360,116
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Площадь 82 м²
Продается двухуровневая меблированная квартира 82 кв.м – Полностью отремонтирована, всего в …
$236,142
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$272,744
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Таунхаус в Gerakini, Греция
Таунхаус
Gerakini, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная вилла в стадии строительства в престижном районе Геракини. Вилла пред…
$454,969
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Vista Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 55 кв.м. в районе Метаморфоси, Ситония. На первом этаже располож…
$209,778
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$272,744
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$200,720
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$212,528
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Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$566,740
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$226,956
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Площадь 56 м²
Продается таунхаус площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$226,956
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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