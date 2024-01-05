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Таунхаусы в Иерисос, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€195,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€185,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€150,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€110,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€210,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Nautilus, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€160,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Nautilus, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€130,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 780 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строит…
€850,000
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Grekodom Development
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