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Таунхаусы в Volvi Municipality, Греция

Неа Врасна
3
Asprobalta
3
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8 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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Таунхаус 5 комнат в Volvi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$629,490
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Asprobalta, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
$167,632
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Asprobalta, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$226,595
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$195,505
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Asprobalta, Греция
Таунхаус 5 комнат
Asprobalta, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$648,842
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Volvi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$681,947
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$260,845
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Volvi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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