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Таунхаусы в Dion Olympos Municipality, Греция

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Литохоро
4
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8 объектов найдено
Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$377,827
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Таунхаус в Кондариотисса, Греция
Таунхаус
Кондариотисса, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$283,370
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$265,221
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 181 м²
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$230,238
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Grekodom Development
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 5
Площадь 188 м²
Продается таунхаус площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$198,359
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Таунхаус в Кондариотисса, Греция
Таунхаус
Кондариотисса, Греция
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$115,709
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Grekodom Development
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Таунхаус в Скотина, Греция
Таунхаус
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$135,781
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Grekodom Development
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Таунхаус в Скотина, Греция
Таунхаус
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$109,806
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Параметры недвижимости в Dion Olympos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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