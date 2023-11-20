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Таунхаусы в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Vrondou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vrondou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€115,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€70,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€93,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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