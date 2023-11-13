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Таунхаусы в Литохоро, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€210,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€140,000
Realting.com
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