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Таунхаусы в Pallini Municipal Unit, Греция

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134 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$497,447
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Уникальный и просторный угловой дом в Пефкохори, Халкидики, в 200 м от моря в закрытом компл…
$321,762
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мезонет, построенный в 1998 году, продается в тихой части приморского города Ханиоти общей п…
$281,428
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
2 дома, одна цена, отличный вариант для сдачи в аренду!! 2 дома общей площадью 95 кв. м., …
$232,153
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$771,195
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 4 - 663 - Мезонет на продажу в Pallini Chaniotis для € 255.000. Это 80 кв.…
$406,197
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
An immaculately presented, bright, and spacious property with 240 sq meters of living area i…
$540,835
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Таунхаус 5 комнат в Ханиотис, Греция
Таунхаус 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкиди…
$490,559
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Таунхаус 3 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$448,810
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла отдыха в процветающем месте летнего отдыха POLIHRONO с жилой площадью 195 квадратных м…
$643,226
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
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Таунхаус 3 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
1 линия моря, мезонета 📍Халкидики, Кассандра 🇬🇷 Площадь: 85 м² Комнаты: 3 Спален: 2 Ванн…
$349,731
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Зарубежная недвижимость
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Spectacular home 10 meters from the turquoise beach with a blue flag for cleanliness in the …
$775,464
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Идеальный дом для отдыха для большой семьи, включающий 170 кв. м жилой площади на 3 этажах. …
$239,151
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Почувствуйте подлинный шедевр, созданный по индивидуальному заказу, где каждая деталь имеет …
$459,596
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный и просторный угловой дом в Пефкохори Халкидики в 150 м от побережья в закрытом ко…
$248,250
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Impressive house 110 SQ M, in Kassandra Halkidiki for sale, fully furnished and equipped to …
$435,546
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Таунхаус 5 комнат в Палиури, Греция
Таунхаус 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 171 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Вы мечтаете жить у пирса и на набережной в Пефкохори? Этот дом может похвастаться 100 кв. м …
$293,379
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This South-oriented modern villa is located in the luxury urbanization of Kassandra Nea Skio…
$685,392
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представьте себе очаровательный двухэтажный дом, расположенный среди пышной зелени, с закрыт…
$390,673
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Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$229,624
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
It’s a MUST-see home in the thriving seaside town of PEFKOHORI HALKIDIKI KASSANDRA. One is a…
$545,505
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Villa in a quiet location, it is a 280 sq meter villa on 2  levels plus a gorgeous loft look…
$625,126
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошь ждет вас в этой новой квартире, которая будет готова к апрелю 2024 года, включая 63 …
Цена по запросу
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый традиционный дом расположен в тихом районе и предлагает потрясающий вид на ухо…
$411,523
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Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Идеальный дом для отдыха для большой семьи, включающий 108 кв. м жилой площади на 2 этажах. …
$190,401
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в Палиури Агия Параскеви в этот великолепный дом с жилой площадью 120 кв. м…
$261,121
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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