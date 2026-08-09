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Таунхаусы в Nea Michaniona, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$230,238
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$218,431
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 6 комнат в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 6
Площадь 170 м²
For sale a 3-storey maisonettes of 170 m² in Nea Michaniona
$174,759
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