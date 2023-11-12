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Таунхаусы в Неа-Миханьона, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€170,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€190,000
Таунхаус 6 комнат в Неа-Миханьона, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 6
Площадь 170 м²
For sale a 3-storey maisonettes of 170 m² in Nea Michaniona
€165,000
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