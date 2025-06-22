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Таунхаусы в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
7
Таунхаус Удалить
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202 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$773,817
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Таунхаус в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$772,018
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Таунхаус 6 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$541,508
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Enjoy the incredible value of this detached home in the coastal community of ELANI Halkidiki…
$359,353
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Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Откройте для себя эту ВИЛЛУ площадью 117 кв. м на 2 этажах с этим спроектированным архитекто…
$433,730
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень востребованном районе Посиди Халкидики, этот недавно обставленный трад…
$625,098
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$184,808
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$472,380
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$403,251
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,10 млн
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$323,413
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Таунхаус 4 комнаты в Сивири, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$339,883
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$438,918
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$693,029
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Таунхаус 6 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 6 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$547,269
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Мезонета (таунхаус) с топовой локацией и общим бассейном📍Халкидики, Кассандра  Площадь: 6…
$212,576
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Зарубежная недвижимость
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Таунхаус в Фоурка, Греция
Таунхаус
Фоурка, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отпускное проживание в этом прекрасном загородном местечке Скала Фурка, Кассандра, построенн…
$348,081
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Estate home luxury living at its best & built in 2023, with this stone detail and modern arc…
$318,470
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Таунхаус 5 комнат в Каллитеа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$345,644
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$311,079
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Таунхаус в Сивири, Греция
Таунхаус
Сивири, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$340,739
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Таунхаус в Сивири, Греция
Таунхаус
Сивири, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
A great apartment and great potential for income with this ground level home. The house offe…
$164,708
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Таунхаус в Фоурка, Греция
Таунхаус
Фоурка, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$485,120
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Get swept away with this magnificent investment property with 135 sq meters of living area o…
$514,339
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$403,251
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Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$577,524
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Таунхаус 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,09 млн
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This is an amazing investment opportunity, which is gated with 600 m of garden and a private…
$325,206
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$415,817
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Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$691,287
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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