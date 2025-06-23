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Таунхаусы в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
6
Thessaloniki Municipal Unit
6
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6 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 7/7
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой …
$473,570
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 2/8
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$808,533
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 7/7
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой …
$472,380
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 2/8
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$806,502
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$421,592
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$420,533
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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