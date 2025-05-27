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Таунхаусы с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
6
Kassandra Municipality
364
Kassandra Municipal Unit
200
Pallini Municipal Unit
168
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126 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$231,905
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$178,709
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Таунхаус 8 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 8 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$208,749
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Таунхаус 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 325 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Подвал с…
$502,897
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Таунхаус 6 комнат в Vasilika, Греция
Таунхаус 6 комнат
Vasilika, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Great investment in Kriopigi with mountain views in a quiet location surrounded by nature. T…
$1,10 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Лоутра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$312,914
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Таунхаус 5 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$276,592
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Таунхаус 2 комнаты в Элефтерес, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Элефтерес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$145,827
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$310,113
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$194,477
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$257,036
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$309,561
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$793,460
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Таунхаус 5 комнат в Peristasi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$307,326
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
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Таунхаус 6 комнат в Peristasi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
$271,373
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Таунхаус 5 комнат в Катерини, Греция
Таунхаус 5 комнат
Катерини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$329,677
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Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$229,624
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Таунхаус 4 комнаты в Сивири, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$427,935
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$189,626
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$480,546
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Таунхаус 12 комнат в Сфендами, Греция
Таунхаус 12 комнат
Сфендами, Греция
Число комнат 12
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$307,655
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Таунхаус 6 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$195,571
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$386,185
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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