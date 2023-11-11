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Таунхаусы в Peristasi, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
Таунхаус 6 комнат с furnishings в Peristasi, Греция
Таунхаус 6 комнат с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
€450,000
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