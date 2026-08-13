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Таунхаусы в Peristasi, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$236,142
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Продается таунхаус площадью 232 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$206,624
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$338,475
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
$531,319
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Grekodom Development
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