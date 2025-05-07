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Таунхаусы в Oreokastro Municipality, Греция

Oraiokastro Municipal Unit
7
Mygdonia Municipal Unit
4
Меллисохори (бывш.Балджа)
4
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11 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$427,935
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Таунхаус 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 325 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Подвал с…
$502,897
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 1 комната
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продаётся незаконченный таунхаус 190 кв.м. на участке 1004 кв.м
$128,518
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$187,874
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$276,592
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$247,039
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Таунхаус 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$294,868
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
$287,029
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Таунхаус 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$296,151
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$307,904
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Таунхаус 8 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 8 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$208,749
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Параметры недвижимости в Oreokastro Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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