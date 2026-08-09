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Таунхаусы в Nea Kallikrateia, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$311,019
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$206,624
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Grekodom Development
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$401,441
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$514,154
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$514,154
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Закрыть
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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