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Таунхаусы в Неа-Каликратия, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€125,000
Realting.com
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