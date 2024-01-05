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Таунхаусы в Неос-Мармарас, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€270,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€195,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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