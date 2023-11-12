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Таунхаусы в The municipality Nea Propontida, Греция

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11 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мезонет в отличном месте с 76 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 2 ванные комнаты, кухн…
€189,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€320,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€180,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 50 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€270,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Portes, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€180,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
€270,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€290,000

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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