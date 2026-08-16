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Таунхаусы в Municipality of Nea Propontida, Греция

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Nea Kallikrateia
5
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21 объект найдено
Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Площадь 67 м²
Продаются 4 угловых мезонета, полностью оборудованные, вПаралия Дионисиу. Каждый домимеет пл…
$214,047
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$318,791
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Таунхаус в Лаккома, Греция
Таунхаус
Лаккома, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$330,598
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$312,077
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$206,624
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$520,656
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TekceTekce
Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$401,441
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$271,563
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$514,154
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$171,203
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$184,681
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Этот таунхаус площадью 145 м² в Неа-Фокее, на полуострове Кассандра, выходит окнами на восто…
$437,211
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Vista Estate
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$224,335
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$514,154
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$253,852
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Таунхаус в Nea Silata, Греция
Таунхаус
Nea Silata, Греция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$271,563
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$318,791
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается таунхаус площадью 65 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$207,766
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Таунхаус в Municipality of Nea Propontida, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
$519,414
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Таунхаус в Municipality of Nea Propontida, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$377,827
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Ираклея, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Ираклея, Греция
Число комнат 4
Площадь 120 м²
For sale a 3-storey maisonette of 120 m² in Nea Irakleia
$158,871
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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