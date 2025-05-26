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Таунхаусы в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
134
Kassandra Municipal Unit
128
Касандрия
5
Таунхаус Удалить
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260 объектов найдено
Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус 5 комнат в Каллитеа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$313,123
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Таунхаус 3 комнаты в Ханиотис, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Продается таунхаус площадью 76 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$303,902
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Впечатляющий дом площадью 100 кв. м в Кассандре (Халкидики) для любителей природы, полностью…
$242,299
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Если вы ищете летний дом и любите природу, этот дом для вас. Просыпайтесь, слушая твиты птиц…
$281,653
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$307,326
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ПЕНТХАУС в тихой части приморского города ПЕФКОХОРИ ХАЛКИДИКИ.  Дом великолепно спроектирова…
$171,730
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Estate home luxury living at its best & built in 2023, with this stone detail and modern arc…
$318,470
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Таунхаус 6 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$525,248
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Grekodom Development
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Код недвижимости: 4 -840 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Криопиги за € 139.000. Это 84 кв. М…
$173,766
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла с видом на море — это роскошная недвижимость, обычно расположенная в прибрежной зоне П…
$661,523
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Отличное предложение в процветающем районе Элани, с жилой площадью 106 кв. м, включая 3 спал…
$196,970
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В мирном сообществе этот мезонет только что поступил в продажу для тех, кто любит спокойную …
$242,245
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$396,622
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в живописном прибрежном месте Пефкохори, этот очаровательный традиционный мезо…
$107,546
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Таунхаус 5 комнат в Пефкохори, Греция
Таунхаус 5 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$485,561
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Great investment in Kriopigi with mountain views in a quiet location surrounded by nature. T…
$1,10 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Продаётся трёхуровневый меблированный таунхаус площадью 105 m² с участком площадью 80 m². Со…
$292,184
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Таунхаус 3 комнаты в Сивири, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$193,093
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$510,349
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This South-oriented modern villa is located in the luxury urbanization of Kassandra Nea Skio…
$685,392
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Estate property luxury living at its best, with this stone detail and modern architecture ma…
$664,684
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
2 дома, одна цена, отличный вариант для сдачи в аренду!! 2 дома общей площадью 95 кв. м., …
$232,153
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$301,738
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Это традиционный деревенский дом на продажу в Халкидиках с жилой площадью 130 кв. м, который…
$170,088
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость - это потрясающий дом на пляже, который предлагает спокойную и безмятежную сред…
$595,804
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Потрясающий каменный дом с архитектурой, которая красиво сочетается с фасадами и цветами зда…
$419,040
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Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$245,861
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Property Code: 4-744 - Maisonette FOR SALE in Pallini Pefkochori for €195.000. This 60 sq. m…
$181,617
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Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$279,387
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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