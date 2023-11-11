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Таунхаусы в Василика, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат с бассейном, с furnishings в Souroti, Греция
Таунхаус 6 комнат с бассейном, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Василика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Василика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€195,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Souroti, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Souroti, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€135,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Souroti, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Souroti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€105,000
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