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Таунхаусы в Vasilika, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$165,299
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Площадь 240 м²
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
$566,740
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Grekodom Development
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$177,106
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Количество спален 4
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$242,159
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Grekodom Development
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Таунхаус в Vasilika, Греция
Таунхаус
Vasilika, Греция
Площадь 167 м²
Продается таунхаус площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$200,720
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