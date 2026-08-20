Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thessaloniki Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

;
Салоники
13
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$826 496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$619 872
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти