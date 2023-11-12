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Таунхаусы в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с лифтом в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни с лифтом
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Charilaou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 172 m2, , …
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
€1,55 млн

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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