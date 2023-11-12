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Таунхаусы в Муниципалитет Аристотеля, Греция

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15 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€185,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€150,000
Таунхаус 3 комнаты с furnishings в Уранополис, Греция
Таунхаус 3 комнаты с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус на третьем "пальце" п-ова Халкидики, не доезжая до последнего пункта пере…
€390,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€110,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€210,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€160,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Olympiada, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€185,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€130,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€340,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Уранополис, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€340,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Уранополис, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Nea Roda, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€600,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ammouliani, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ammouliani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 780 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строит…
€850,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Аристотеля, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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