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Таунхаусы в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
5
Epanomi
7
Nea Michaniona
3
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23 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Epanomi, Греция
Таунхаус 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Таунхаус 6 комнат в Неа Керасия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа Керасия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$209,195
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Таунхаус 6 комнат в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 6
Площадь 170 м²
For sale a 3-storey maisonettes of 170 m² in Nea Michaniona
$174,759
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$89,310
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Таунхаус 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$960,244
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$136,699
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$189,626
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Таунхаус 5 комнат в Epanomi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$357,616
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Таунхаус 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$227,514
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Таунхаус 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$166,127
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Таунхаус 7 комнат в Epanomi, Греция
Таунхаус 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Площадь 185 м²
Продаётся трёхуровневый таунхаус площадью 185 m² с участком площадью 100 m². Состоит из 5 сп…
$270,541
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Таунхаус 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$176,130
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Таунхаус 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$141,783
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Таунхаус 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$86,869
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Таунхаус 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$418,792
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Таунхаус 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$130,303
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Таунхаус 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 206 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$365,310
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Таунхаус 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$307,904
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Таунхаус 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$141,161
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Таунхаус 5 комнат в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус 5 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$190,678
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Таунхаус 5 комнат в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$291,829
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Площадь 100 м²
For sale a 2-storey maisonette of 100 m² in Epanomi
$148,280
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Таунхаус 5 комнат в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус 5 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$200,985
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Параметры недвижимости в Thermaikos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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