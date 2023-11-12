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Таунхаусы в Neoi Epivates, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€178,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 1 у…
€210,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Район :Ней Епиватес
€390,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€110,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€260,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€290,000
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