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Таунхаусы в Neoi Epivates, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Продается таунхаус площадью 128 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$460,476
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Таунхаус в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$425,055
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$305,581
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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