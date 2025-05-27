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Таунхаусы в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
58
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114 объектов найдено
Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 63 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$188,049
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Таунхаус в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 63 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$159,557
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Таунхаус в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$306,576
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Таунхаус в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$296,319
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 57 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$188,049
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Таунхаус в Paggaio Municipality, Греция
Таунхаус
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$397,752
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Таунхаус в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$336,208
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Таунхаус в Paggaio Municipality, Греция
Таунхаус
Paggaio Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$376,098
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$250,732
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Таунхаус в Кариани, Греция
Таунхаус
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$296,319
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Таунхаус в Элефтеруполис, Греция
Таунхаус
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
$170,953
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 43 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$153,858
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$250,732
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$284,922
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$216,541
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$210,843
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$376,098
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Таунхаус в Кариани, Греция
Таунхаус
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$336,208
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$279,224
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$193,747
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Таунхаус в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$182,350
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Таунхаус в Кариани, Греция
Таунхаус
Кариани, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
$267,827
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Таунхаус в Элефтерес, Греция
Таунхаус
Элефтерес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$159,557
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$185,769
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Таунхаус в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус
Неа-Перамос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 96 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$284,922
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Таунхаус в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$159,557
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Таунхаус в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус
Неа Ираклица, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$336,208
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Таунхаус в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$165,255
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Таунхаус в Кариани, Греция
Таунхаус
Кариани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$290,621
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Таунхаус в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 62 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$173,803
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Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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