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Таунхаусы в Epanomi, Греция

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9 объектов найдено
Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$153,492
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$106,670
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$152,386
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TekceTekce
Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$212,528
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Grekodom Development
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$377,827
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 4
Площадь 177 м²
Продается таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$152,318
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Grekodom Development
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Таунхаус в Epanomi, Греция
Таунхаус
Epanomi, Греция
Количество спален 5
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$318,791
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Epanomi, Греция
Таунхаус 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Площадь 185 м²
Продаётся трёхуровневый таунхаус площадью 185 m² с участком площадью 100 m². Состоит из 5 сп…
$270,541
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Площадь 100 м²
For sale a 2-storey maisonette of 100 m² in Epanomi
$148,280
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