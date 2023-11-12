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Таунхаусы в Эпаноми, Греция

Таунхаус В архив
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14 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€73,000
Таунхаус 6 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€90,000
Таунхаус 6 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€95,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€160,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Эпаноми, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€160,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 157 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€130,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€180,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€240,000
Таунхаус 7 комнат в Эпаноми, Греция
Таунхаус 7 комнат
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Площадь 185 м²
For sale a 3-storey maisonette of 185 m² in Epanomi
€250,000
Таунхаус 5 комнат в Эпаноми, Греция
Таунхаус 5 комнат
Эпаноми, Греция
Комнаты 5
Площадь 100 м²
For sale a furnished maisonette of 100 m² in Epanomi
€300,000
Таунхаус 4 комнаты в Эпаноми, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
For sale a 2-storey maisonette of 100 m² in Epanomi
€140,000
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