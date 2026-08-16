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Таунхаусы в Municipality of Sithonia, Греция

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Sithonia Municipal Unit
18
Никити
9
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18 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Продается уютный таунхаус площадью 104 кв.м, расположенный в живописном поселке Никити на по…
$250,149
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Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается мезонет площадью 100 кв.м в живописном районе Ситонии, Халкидики. Недвижимость рас…
$405,279
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$266,202
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Продается таунхаус площадью 42 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
$301,081
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Продается таунхаус площадью 89 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$354,213
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
В продаже уютная мезонета площадью 103 кв.м, расположенная в живописном прибрежном посёлке Н…
$325,139
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TekceTekce
Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$838,303
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$306,984
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Продается таунхаус площадью 104 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$236,142
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Продается двухуровневая квартира (мезонета) площадью 103 кв.м в посёлке Никити, Ситония, Хал…
$324,071
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Продается таунхаус площадью 92 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$306,984
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 м² в Никити, Ситония. Дом расположен в живописном месте и пре…
$291,357
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневая мезонета площадью 100 кв.м в Никити, Ситония, Халкидики. Расположена…
$313,527
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Каждый мезонет имеет общую внутреннюю площадь 120 кв.м и удобно распределён на трёх уровнях.…
$406,423
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Таунхаус в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$442,766
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 82 кв.м в Никити, Ситония. Первый этаж включает просторную гости…
$291,362
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Продается современный таунхаус площадью 143 кв.м., расположенный в живописном районе Никити,…
$465,394
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 4
Площадь 174 м²
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$566,740
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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