Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Касандрия
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Касандрия, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
29 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Идеальный дом для большого семейного дома с 94 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 3 ван…
€149,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€225,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 103 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€310,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Fourka, Греция
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Fourka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код недвижимости: 4 -824 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas за € 230.000. Это 100…
€145,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€160,000
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Fourka, Греция
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Fourka, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1-68 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Фурка за € 392.000. Это 150 кв. м. Ме…
€400,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€130,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Fourka, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 5
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 123 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€230,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€420,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€280,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€220,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Fourka, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€750,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€500,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€410,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Касандрия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€280,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€150,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€270,000
Таунхаус 5 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Площадь 128 м²
For sale a furnished maisonette of 128 m² in Kallithea
€280,000
Realting.com
Перейти