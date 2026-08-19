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Таунхаусы в Касандрии, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$354,213
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$517,185
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Откройте для себя эту ВИЛЛУ площадью 117 кв. м на 2 этажах с этим спроектированным архитекто…
$433,730
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