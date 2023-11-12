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Таунхаусы в Касандрия, Греция
Таунхаус
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29 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
3
2
Идеальный дом для большого семейного дома с 94 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 3 ван…
€149,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
3
1
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€225,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
4
2
103 м²
1
Продается таунхаус площадью 103 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€310,000
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Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
56 м²
1
Продается таунхаус площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
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Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
4
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
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Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
4
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
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Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
4
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Fourka, Греция
3
1
100 м²
Код недвижимости: 4 -824 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas за € 230.000. Это 100…
€145,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Касандрия, Греция
4
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€160,000
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Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Fourka, Греция
5
2
3
Код недвижимости: 1-68 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Фурка за € 392.000. Это 150 кв. м. Ме…
€400,000
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Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
65 м²
2
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€130,000
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Таунхаус 5 комнат с furnishings
Fourka, Греция
5
123 м²
2
Продается таунхаус площадью 123 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€230,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Fourka, Греция
5
3
125 м²
3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€420,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
5
5
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Fourka, Греция
3
1
85 м²
2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€130,000
1
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Касандрия, Греция
4
2
180 м²
2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€750,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Fourka, Греция
5
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€130,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Касандрия, Греция
4
2
250 м²
3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Касандрия, Греция
4
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€410,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
3
1
64 м²
1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Касандрия, Греция
5
1
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Касандрия, Греция
3
2
84 м²
1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Касандрия, Греция
5
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€280,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€150,000
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Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
65 м²
1
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
65 м²
1
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
5
3
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€270,000
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Таунхаус 5 комнат
Kallithea, Греция
5
128 м²
For sale a furnished maisonette of 128 m² in Kallithea
€280,000
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