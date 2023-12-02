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Таунхаусы в Катерини, Греция

Таунхаус В архив
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28 объектов найдено
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната с видом на город в Катерини, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 1
Площадь 413 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 413 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€280,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€175,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€90,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы в Nea Chrani, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на горы
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
€260,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€176,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Катерини, Греция
Таунхаус 7 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Катерини, Греция
Комнаты 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€98,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€170,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€180,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€230,000
в месяц
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Площадь 266 м²
Количество этажей 4
СКИДКА НА 80.000 ЕВРО!! Предлагаем Вашему вниманию уютный четырехуровневый таунхаус площадью…
€310,000
в месяц
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус 140 кв.м, который расположился на расстоянии 1 км от живопи…
€140,000
в месяц
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Nea Chrani, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в стадии строительства в городе Катерини - столице региона Пиерия, извест…
€125,000
в месяц
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Таунхаус 5 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус, находящийся на стадии строительства, в прибрежном поселке,Олимпийской Ри…
€130,000
в месяц
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Таунхаус 1 комната с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
ВНИМАНИЕ СКИДКА!! Продается таунхаус в стадии строительства в Олимпийской Ривьере. Регион из…
€89,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€100,000
в месяц
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Таунхаус 1 комната с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажное здание площадью 190 кв.м рядом с центром столицы Пиерии г.Катерини. Пл…
€250,000
в месяц
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Таунхаус 6 комнат с furnishings в Peristasi, Греция
Таунхаус 6 комнат с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
€450,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€170,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€170,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€199,900
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€250,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€99,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€100,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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