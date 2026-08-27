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Таунхаусы в Катерини, Греция

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Peristasi
4
Коринос
3
Таунхаус Удалить
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13 объектов найдено
Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Количество спален 4
Площадь 166 м²
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$324 695
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Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Площадь 157 м²
Продается таунхаус площадью 157 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$187 552
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$236 142
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$295 177
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Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Площадь 413 м²
Продается таунхаус площадью 413 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$330 598
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Таунхаус в Moschopotamos, Греция
Таунхаус
Moschopotamos, Греция
Площадь 140 м²
Продается двухуровневый таунхаус 140 кв.м, который расположился на расстоянии 1 км от живопи…
$165 299
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TekceTekce
Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Площадь 210 м²
ВНИМАНИЕ СКИДКА!! Продается таунхаус в стадии строительства в Олимпийской Ривьере. Регион …
$129 878
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Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$236 142
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Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$330 598
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$338 475
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Продается таунхаус площадью 232 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$206 624
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Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
$531 319
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Таунхаус в Kallithea, Греция
Таунхаус
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$324 695
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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