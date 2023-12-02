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28 объектов найдено
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Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
6
-1
230 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
3
1
122 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
4
1
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната с видом на город
Катерини, Греция
1
413 м²
3
Продается таунхаус площадью 413 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€280,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
6
2
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€175,000
в месяц
1
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
7
1
170 м²
2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€90,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
6
2
210 м²
3
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы
Nea Chrani, Греция
6
250 м²
4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
€260,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
4
2
156 м²
2
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€176,000
в месяц
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Таунхаус 7 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Катерини, Греция
7
220 м²
2
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€98,000
в месяц
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Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
7
2
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€170,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
4
2
166 м²
3
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€180,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
5
1
166 м²
3
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€230,000
в месяц
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Катерини, Греция
4
266 м²
4
СКИДКА НА 80.000 ЕВРО!! Предлагаем Вашему вниманию уютный четырехуровневый таунхаус площадью…
€310,000
в месяц
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Катерини, Греция
4
140 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус 140 кв.м, который расположился на расстоянии 1 км от живопи…
€140,000
в месяц
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Nea Chrani, Греция
4
135 м²
1
Продается таунхаус в стадии строительства в городе Катерини - столице региона Пиерия, извест…
€125,000
в месяц
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Таунхаус 5 комнат с furnishings
Катерини, Греция
5
320 м²
4
Продается таунхаус, находящийся на стадии строительства, в прибрежном поселке,Олимпийской Ри…
€130,000
в месяц
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Таунхаус 1 комната с furnishings
Катерини, Греция
1
210 м²
3
ВНИМАНИЕ СКИДКА!! Продается таунхаус в стадии строительства в Олимпийской Ривьере. Регион из…
€89,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
5
1
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€100,000
в месяц
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Таунхаус 1 комната с furnishings
Катерини, Греция
1
190 м²
2
Продается двухэтажное здание площадью 190 кв.м рядом с центром столицы Пиерии г.Катерини. Пл…
€250,000
в месяц
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Таунхаус 6 комнат с furnishings
Peristasi, Греция
6
280 м²
1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
€450,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
5
3
210 м²
1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€170,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
5
4
210 м²
1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€170,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
3
1
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€199,900
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
5
3
270 м²
3
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€250,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
6
3
270 м²
3
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€99,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Катерини, Греция
5
2
160 м²
2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€100,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
4
1
174 м²
3
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция
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