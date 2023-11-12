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Таунхаусы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

Таунхаус В архив
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41 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€620,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€270,000
Таунхаус 3 спальни в Asvestochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 176 m2,…
€160,000
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 3 Уро…
€120,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€340,000
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, , Отл…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€220,000
Таунхаус 3 спальни в Exohi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 157 m2, , Отлично…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€240,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€230,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Filyro, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€135,000
Таунхаус 6 спален с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€340,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€180,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€600,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€490,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€1,35 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€260,000
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 242 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€430,000
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€550,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€320,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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