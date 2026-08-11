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Таунхаусы в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продаётся просторная мезонетта площадью 300 кв.м, расположенная на четырёх уровнях, в отличн…
$754,786
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 м², расположенный в зелёном и престижном районе г.Салоники -…
$682,865
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

с гаражом
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