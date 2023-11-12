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Таунхаусы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
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41 объект найдено
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Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
207 м²
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
250 м²
4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€620,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
1
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Asvestochori, Греция
3
1
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 176 m2,…
€160,000
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Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
3
2
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 3 Уро…
€120,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
1
150 м²
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€340,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
3
1
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, , Отл…
€165,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
150 м²
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
260 м²
1
Продается таунхаус площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
4
2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€220,000
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Таунхаус 3 спальни
Exohi, Греция
3
3
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 157 m2, , Отлично…
€160,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Filyro, Греция
5
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€240,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Filyro, Греция
6
2
172 м²
1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Filyro, Греция
4
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Filyro, Греция
6
2
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Chortiatis, Греция
5
2
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Filyro, Греция
3
1
115 м²
1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€135,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€340,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€180,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
3
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
360 м²
3
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
200 м²
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€490,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
290 м²
1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€1,35 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
200 м²
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
4
234 м²
1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
6
2
235 м²
1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
2
242 м²
1
Продается таунхаус площадью 242 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€430,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8
4
320 м²
1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
3
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€320,000
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