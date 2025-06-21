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Таунхаусы в Thermi, Греция

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40 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$650,962
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$777,698
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$444,693
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$779,657
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Таунхаус в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$369,615
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Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$380,208
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$443,576
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$652,602
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четверты…
$404,267
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Таунхаус 9 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 9 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 9
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. К недвиж…
$357,165
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$184,808
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 164 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$652,602
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$650,962
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Таунхаус в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$600,625
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$407,732
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четверты…
$403,251
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Таунхаус 5 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$253,472
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$305,319
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Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$300,312
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$444,693
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$299,558
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$406,707
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$599,116
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$508,221
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Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$184,343
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой э…
$691,287
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$368,687
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$367,394
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$254,111
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$407,732
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Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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