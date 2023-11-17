Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Никити
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Никити, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
29 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€230,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€315,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€175,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€480,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€390,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 143 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 143 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€320,000
Таунхаус 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 9
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
€1,000,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€500,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€275,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€300,000
Таунхаус 2 комнаты с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 2 комнаты с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€110,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€142,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€320,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Никити, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€420,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€280,000
Realting.com
Перейти