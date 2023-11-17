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Таунхаусы в Никити, Греция
Таунхаус
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29 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
4
2
80 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
4
1
80 м²
3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Никити, Греция
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Никити, Греция
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€315,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
3
2
75 м²
2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Никити, Греция
5
2
185 м²
3
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€480,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
2
75 м²
2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€130,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
4
3
156 м²
3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
5
2
85 м²
1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
4
2
85 м²
1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
4
3
143 м²
1
Продается таунхаус площадью 143 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
4
3
143 м²
1
Продается таунхаус площадью 143 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
5
3
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
4
1
105 м²
2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Никити, Греция
3
2
72 м²
2
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€160,000
1
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Никити, Греция
5
2
96 м²
1
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
6
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
9
260 м²
3
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
€1,000,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
5
3
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
4
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Никити, Греция
4
3
87 м²
3
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€275,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
9
3
150 м²
3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 комнаты с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
2
2
88 м²
1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€110,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
2
74 м²
1
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€142,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
4
2
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
8
3
184 м²
1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€420,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
4
2
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
4
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€280,000
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