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Таунхаусы в Pylaia Municipal Unit, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€350,000
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Таунхаус 5 комнат с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€360,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
€530,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€340,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€490,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€320,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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