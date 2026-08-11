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Таунхаусы в Верии, Греция

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17 объектов найдено
Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 204 м²
Продается таунхаус площадью 204 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$415,129
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 212 м²
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$220,793
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$419,152
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$348,309
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$312,888
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$371,923
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$236,142
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$590,354
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$377,827
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 1
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$180,648
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 282 м²
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$419,152
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
$247,949
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Цена по запросу
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$377,827
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$472,283
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$308,492
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$106,264
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Параметры недвижимости в Верии, Греция

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