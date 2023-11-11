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Таунхаусы в Верия, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Moschopotamos, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Moschopotamos, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус 140 кв.м, который расположился на расстоянии 1 км от живопи…
€140,000

Параметры недвижимости в Верия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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