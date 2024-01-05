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Таунхаусы в Неа-Муданья, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€320,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€200,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
€270,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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