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Таунхаусы в Thassos Municipality, Греция

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49 объектов найдено
Таунхаус в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус
Хриси Аммоудиа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$415,987
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Таунхаус в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус
Скала Потамиас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$330,510
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Таунхаус в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 121 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$410,288
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Таунхаус в Тасос, Греция
Таунхаус
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$359,002
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Таунхаус в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус
Скала Потамиас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж -2/2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$370,399
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Таунхаус в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус
Скала Потамиас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$393,193
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Таунхаус в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус
Скала Потамиас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -2/2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Под…
$267,827
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Таунхаус в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус
Хриси Аммоудиа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$370,399
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Таунхаус в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус
Хриси Аммоудиа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$393,193
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Таунхаус в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус
Скала Потамиас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Тау…
$467,273
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Таунхаус в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус
Хриси Аммоудиа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$205,144
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Таунхаус в Принос, Греция
Таунхаус
Принос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$364,701
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Таунхаус в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус
Скала Потамиас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$307,716
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Таунхаус в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$598,337
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Таунхаус в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус
Хриси Аммоудиа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$415,987
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Таунхаус в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$398,891
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Таунхаус в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$427,384
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Таунхаус в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 89 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$296,319
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Таунхаус в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$421,685
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Таунхаус в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
$1,14 млн
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Таунхаус в Принос, Греция
Таунхаус
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$205,144
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Таунхаус в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус
Скала Потамиас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$364,701
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Таунхаус в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$415,987
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Таунхаус в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус
Хриси Аммоудиа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Вто…
$91,175
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$319,113
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 121 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$376,524
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$366,065
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$360,836
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$381,954
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Таунхаус 3 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$194,675
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Параметры недвижимости в Thassos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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