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Таунхаусы в Mygdonia Municipal Unit, Греция

Меллисохори (бывш.Балджа)
8
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8 объектов найдено
Таунхаус в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$302,018
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Таунхаус в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$205,144
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Таунхаус в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Продаётся незаконченный таунхаус 190 кв.м. на участке 1004 кв.м
$131,064
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Таунхаус в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$227,938
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Таунхаус 1 комната в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 1 комната
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продаётся незаконченный таунхаус 190 кв.м. на участке 1004 кв.м
$128,518
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$296,151
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 8 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 8 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$208,749
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Таунхаус 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$187,874
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Mygdonia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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