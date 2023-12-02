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Таунхаусы в Trilofos, Греция

Таунхаус В архив
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32 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€355,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€315,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€134,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€215,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
в месяц
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€220,000
в месяц
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Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€500,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€150,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€140,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€240,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€299,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€195,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€145,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€440,000
в месяц
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€510,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€320,000
в месяц
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€270,000
в месяц
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Таунхаус 5 спален с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€300,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€118,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
€225,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€200,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€200,000
в месяц
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Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€265,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
в месяц
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