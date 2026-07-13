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Таунхаусы в Oraiokastro, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$312,888
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 0 у…
$324,695
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Grekodom Development
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 172 м²
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$354,213
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Grekodom Development
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OkeaskOkeask
Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$277,467
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Grekodom Development
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Площадь 190 м²
Продаётся незаконченный таунхаус 190 кв.м. на участке 1004 кв.м
$135,781
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Grekodom Development
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Площадь 115 м²
Продаётся мезонет общей площадью 114,91 кв.м , включающий первый уровень (44,24 кв.м) , …
$159,396
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$590,354
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$491,303
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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