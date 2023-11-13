Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Коринос
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Коринос, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Коринос, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус, находящийся на стадии строительства, в прибрежном поселке,Олимпийской Ри…
€130,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Коринос, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
ВНИМАНИЕ СКИДКА!! Продается таунхаус в стадии строительства в Олимпийской Ривьере. Регион из…
€89,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€250,000
Realting.com
Перейти